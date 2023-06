Conselho Municipal da Juventude da Capital encerra gestão celebrando ações

O último ano do Conselho Municipal da Juventude de Campo Grande foi de muitos feitos. Caminhando para novos passos, a gestão 2022B/2023A foi encerrada na última quarta-feira (7), deixando o sentimento de "dever cumprido até aqui".

Ao JD1, o ex-presidente do Conselho Municipal da Juventude da Capital, Jhonny Cristaldo, comentou sobre os feitos da gestão. "Fizemos diversas ações bacanas quanto conselho. Encerramos o nosso mandato com muita vontade, determinação e luta. Recebemos das mãos da então presidente Laura Miranda, uma grande incumbência, que era manter as conquistas obtidas naquele momento, evitar perdas e avançar mais ainda, com autonomia, parceria e muito trabalho".

Consolidado e reconhecido em toda a Capital, bem como no Estado, o CMJCG é visto como um legítimo representante da juventude, por defender e promover políticas públicas e empoderá-la.

"Ademais, nesse ínterim, conseguimos realizar a primeira Copa de Voleibol Masculino e Feminino; Semana Municipal da Juventude; Atendimento as escolas municipais; Reconhecimento de entidades públicas e privadas quanto ao empoderamento e políticas públicas para juventude; Convênio com a Câmara Municipal de Campo Grande; Proposição do projeto de Resolução “Medalha do Mérito da Juventude Fábio Cunha”, e muitas outras ações", destacou.



Durante a gestão, a diretoria teve a oportunidade de dar uma cara nova ao Conselho, além de iniciar e estreitar laços. "Só temos a agradecer a todos que somaram nessa caminhada. Agradecemos a participação de todos os conselheiros que somaram nessa gestão, em especial ao Vice-Presidente, ao Secretário Executivo. Vamos juntos em prol do protagonismo juvenil, a luta continua!", finalizou ele.

Atualmente, a comissão para a eleição já está instituída, porém, ainda não foi intitulado um novo presidente. Conforme o regimento interno, apenas foram encerradas as atividades da gestão citada. A nova nomeação será publicada em edital e, consequente, será feita a eleição da mesa diretora.

Conselho Municipal da Juventude de Campo Grande

