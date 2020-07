Consórcio Guaicurus na luta contra o Coronavírus

O consórcio Guaicurus, em conjunto com a Prefeitura de Campo Grande, está capacitando os trabalhadores do transporte coletivo para enfrentar a pandemia de coronavírus na capital.

A Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito e da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), desenvolveu o projeto “Transporte em ação, todos pelo coletivo”, que está dividido em duas etapas.

A primeira é o curso de “Biossegurança no Enfrentamento ao Coronavírus”, que está sendo aplicado nesta quinta-feira (2), por profissionais do Centro de Referencia de Saúde do Trabalhador (Cerest Regional), aos trabalhadores do Consórcio Guaicurus que atuam diretamente nos terminais de ônibus, prestando orientações, dentre outras questões, sobre como o funcionário deve agir no caso de detectar passageiro com temperatura corporal elevada.

A segunda etapa, o projeto irá capacitar todos os profissionais do Consórcio Guaicurus com a webinar “Combate à Covid – cuidados com seu passageiro”. A aula digital será dada a partir da próxima quarta-feira e todos os trabalhadores do sistema de transporte coletivo deverão participar, por meio de lives, onde receberão treinamento de 4 horas/aulas sobre a covid-19.

Como isso, Consórcio Guaicurus passará a adotar uma série de medidas com foco na saúde de passageiros e colaboradores, como campanhas educativas e de conscientização.

A concessionária também irá realizar a medição diária da temperatura de seus mais de 1.200 funcionários e realização de cursos de prevenção.

Ações

Também nesta quinta-feira tem início a campanha “Tá seguro usar o transporte coletivo”, onde 8 ônibus irão circular com a parte traseira “envelopada” com fotografias de pessoas usando máscaras cirúrgicas. Enquanto isso, equipes do consórcio e do Sest/Senat irão distribuir folhetos nos terminais com informações sobre as medidas que todos devem adotar para frear a pandemia.

Os passageiros receberão álcool em gel, serão submetidos à medição de temperatura corporal e ainda receberão orientações sobre como devem lavar as mãos. Para tanto, terão a disposição pias “itinerantes”, produzidas especificamente para reforçar a campanha.

No intervalo entre as viagens, quando os veículos pararem nos terminais (carros de reforço ou reserva) e sem a presença de passageiros, colaboradores irão desinfectar bancos e demais componentes internos dos veículos com os quais os clientes têm maior contato.

