Conspiracionista acusa o Vaticano de esconder a morte do Papa

Um perfil no X, antigo Twitter, afirmou que o papa Francisco morreu na última terça-feira (25), e que o Vaticano estaria escondendo o falecimento até o momento, e que a notícia só viria a tona na próxima semana, em 3 de março.

A fonte da notícia, no entanto, é um perfil com o nome de John F. Kennedy Jr. – mesmo nome do filho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e que faleceu em um acidente aéreo em 16 de julho de 1999 – e que não tem verificação oficial do X, apenas a disponível para perfis com assinatura do Premium.

O perfil também faz publicação de teorias da conspiração, divulgação de criptomoedas e de posicionamentos alinhados com pseudociência.

Pope Francis died yesterday, Tuesday, February 25, 2025, but the Vatican did not announce it to the public. They will continue to hide his death. On Monday, March 3, 2025, they will announce his death. pic.twitter.com/3XQheN6pGq — John F. Kennedy Jr (@Real_JFK_Jr_) February 26, 2025

Último boletim médico do Papa contradiz informação

Segundo a mais recente atualização de saúde do Papa, publicada diretamente pelo Vaticano na tarde desta quinta-feira (27), Francisco “dormiu bem à noite e agora descansa”.

Além disso, suas condições clínicas no quadro de pneumonia mostraram melhoras significativas. O Vatican News também informou que Francisco fez sua refeição do café da manhã e continuou com as terapias e exames necessários.

