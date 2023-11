Consulado Americano visita Fiems para discutir aproximação comercial

Nesta quarta-feira (1/11), a Fiems, por meio do CIN/MS (Centro Internacional de Negócios), recebeu o representante do Consulado Americano e acompanhou apresentação de oportunidades de negócios nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos são considerados parceiros estratégicos para o Brasil e para Mato Grosso do Sul. O ano de 2024 marca duas comemorações importantes, 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e EUA e 45 anos da Fiems. Para o diretor do CIN/MS, Aurélio Rocha, é um momento oportuno.

“A gente vai para os Estados Unidos conectar o nosso empresário ao mercado de lá, que acaba sendo uma chancela, um selo de qualidade, de que aquela empresa está preparada para colocar o seu produto em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente vai começar esse processo de preparar o nosso empresariado para entrar no mercado americano”, explicou.

O profissional de relações institucionais do Consulado Americano e especialista comercial sênior, Renato Sabaine, está viajando pelo centro-oeste do Brasil para incrementar os negócios entre a região e os Estados Unidos.

"Mato Grosso do Sul tem um potencial gigantesco, uma vez que Brasil e EUA são os dois maiores produtores e alimentam mais de um quarto do planeta. Quando a gente fala em relação à produção, às indústrias, existe muita oportunidade. A inovação está aí, acredito que o estado pode explodir em crescimento dentro do agrobusiness. Depois, devemos ter uma cadeia separada em alimentos processados, tecnologia e outras, conforme a peculiaridade do estado”, concluiu.

(Com informações Assessoria Fiems)

