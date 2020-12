Consumidor poderá utilizar 'MS Digital' para fazer denúncias ao Procon

Tradicionalmente o fim de ano é o período em que as pessoas mais compram no comércio com o objetivo de presentear familiares e amigos. Nesta hora, o aplicativo MS Digital do Governo do Estado é mais uma ferramenta para denunciar abusos, junto ao Procon/MS.

Registrar a reclamação do consumidor no órgão ficou mais simples com MS Digital. O órgão de proteção aos direitos do consumidor de Mato Grosso do Sul integra as funcionalidades do app e possibilita fazer denúncias ou reclamações com apenas alguns cliques na tela do celular.

A partir da opção Denúncia dentro do ícone Procon no app, basta seguir seis passos para concluir a queixa. O procedimento todo não leva nem 5 minutos, bastando selecionar as sugestões que a ferramenta disponibiliza, como: tipo de denúncia, tipo de local, anexo de até três fotografias, descrição do ocorrido em até 200 caracteres, endereço do estabelecimento com opção de captura automática da localização do denunciante, e finalizar com o envio da denúncia que cai automaticamente no sistema do Procon/MS e está sujeita a todas as consequências legais.

Além do registro de denúncias, é possível consultar pesquisa de preços, verificar o ranking de empresas com maiores índices de reclamações no Estado, saber quais os sites não recomendados pelo Procon, consultar os direitos do consumidor no Você Sabia, e acessar o Procon Legal desenvolvido especialmente para fornecedores.

O superintendente do órgão, Marcelo Salomão, que participou ativamente da inserção dos serviços dentro do aplicativo, destaca a importância da modernização nos serviços públicos. “É uma ferramenta extraordinária que facilita a vida do consumidor. Ele pode fazer a denúncia com registro de foto que vai facilitar para os nossos fiscais a configuração da conduta do fornecedor, ele pode olhar nossas pesquisas, ele pode olhar os sites não recomendados, e ver as notícias do Procon. Então o MS Digital é uma ferramenta que aproxima o consumidor do Procon, e possibilita todo aquele equilíbrio necessário na relação de consumo”, recomenda.

O aplicativo

Disponível nas lojas virtuais para versões IOS e Android, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. Para se ter uma ideia ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento, enquanto apps de troca de mensagens instantâneas por exemplo, chegam a atingir 86 MB.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 76 serviços ativos e 10,3 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.

