Consumo de cigarros eletrônicos aumenta drasticamente nos últimos quatro anos

Proibidos no Brasil desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os cigarros eletrônicos continuam a circular, e de acordo com uma pesquisa do instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC), a comercialização desses produtos aumentou significativamente nos últimos quatro anos.

A pesquisa apontou que 2,2 milhões de adultos já utilizaram algum tipo de cigarro eletrônico até 30 dias antes da pesquisa, um total de 1,4% dos entrevistados.

No primeiro levantamento do tipo, realizado pelo Ipec em 2018, cerca de 0,3% havia utilizado esse tipo de dispositivo, menos de 500 mil pessoas, número cerca de quatro vezes menor que o registrado na pesquisa mais atual.

Entre os fumantes o uso foi maior, com cerca de seis milhões de adultos fumantes afirmando que já experimentaram os vapes, número que representa 25% do total de consumidores de cigarros industrializados, um aumento de nove pontos percentuais em relação ao registrado em 2019.

