Conta de luz fica 0,69% mais cara a partir desta terça-feira

A Energisa de Mato Grosso do Sul reforçou aos seus consumidores que, a partir desta terça-feira (8), entra em vigor o novo Reajuste Tarifário Anual (RTA), que irá aumentar em 0,69% a conta de luz. Para quem é atendido em média tensão (MT), o aumento será de 3,09%.

O reajuste é calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) levando em consideração a inflação acumulada divulgada pelo Banco Central do Brasil, que foi de 8,46%.

Apesar disso, o aumento médio da tarifa será de apenas 1,33%, em decorrência de uma série de compensações tarifárias e ajustes no setor elétrico.

O reajuste tarifário anual é uma prática regulatória que está prevista pela Aneel, buscando garantir a recomposição dos custos operacionais das distribuidoras com base na inflação. Além disso, também ocorre a cada quatro anos a Revisão Tarifária Periódica (RTP), que inclui investimentos em infraestrutura e expansão dos serviços. A RTP não ocorreu neste ano.

