Contorno viário é comemorado em Ponta Porã

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta sexta-feira (2) um convênio para repassar os recursos necessários para a obra do anel rodoviário de Ponta Porã com investimento superior a R$ 22 milhões.

Reinaldo explicou que o contorno rodoviário é apenas mais um dos vários investimentos no município. “Vamos tirar o trânsito pesado do centro. É um sonho antigo de todos aqui da fronteira, em especial aqui de Ponta Porã. E junto com isso, outros investimentos”, disse.

Em solenidade da cidade fronteiriça, Reinaldo entregou e autorizou também R$ 42,6 milhões em ações e obras para o município, além dos R$ 14 milhões em saneamento que estão em execução, somando mais de R$ 56 milhões.

O prefeito Hélio Peluffo destacou que a obra é um sonho de duas décadas. “É uma luta de mais de 20 anos que temos em Ponta Porã que é a construção do nosso contorno viário, dentro do município de Ponta Porã, e que vai criar várias funções. Além de você adensar a cidade, diminuir os espaços vazios (e com isso diminui o custo operacional do município), você tira todo o trânsito pesado da cidade”, explicou.

