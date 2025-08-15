Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou contrato no valor de R$ 3.638.088,00 com a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. O contrato prevê a prestação de serviços de suporte técnico, desenvolvimento de softwares, manutenções corretivas, preventivas, legais e evolutivas, além de consultoria para ambientes tecnológicos, negócios e processos.

O contrato contempla o software e-Turmalina e o Portal de Serviços Web, bem como softwares agregados como Quartzo, Hematita, eSocial, e-Turmalina Ocupacional e o e-Turmalina.

A vigência do contrato vai de 12 de agosto de 2025 a 12 de agosto de 2026, conforme publicado no Extrato do Contrato nº 042/PGJ/2025, na edição 3.424 do Diário Oficial.

A contratação foi feita por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei quando a competição entre empresas é considerada inviável ou impossível, permitindo a contratação direta do fornecedor.

