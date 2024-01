Contrato de R$ 1 milhão é assinado para construção de garagem militar em Campo Grande

O Ministério da Defesa, em conjunto com o Comando do Exército, Comando Militar do Oeste, 3º Grupamento de Engenharia e Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar, fechou contrato com uma empresa para a construção de uma garagem em Campo Grande.

O contrato, assinado em 12/01/2024, possui um valor total de R$ 1.031.316,58 (um milhão, trinta e um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) e tem como objetivo a obra de construção do Pavilhão Garagem do 6º Batalhão de Inteligência Militar (6º BIM).

A empresa responsável pela execução dos serviços é a TCA Arquitetura e Consultoria Ltda. Conforme o documento publicado na edição de hoje do Diário Oficial, a vigência contratual está estabelecida para o período de 25/01/2024 a 18/02/2025.

