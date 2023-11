Contribua com o Natal do próximo; doação de alimentos vai até dia 28 na Anhanguera

Uma campanha solidária de alimentos não perecíveis é realizada pelo Centro Universitário Anhanguera – UNAES e a Legião da Boa Vontade (LBV) até o dia 28 de novembro, na sede na instituição de ensino, em Campo Grande, para mais de mil famílias até o Natal deste ano.



A expectativa da LBV é que mais de 25 toneladas em alimentos sejam entregues às famílias atendidas pela entidade e por instituições parceiras em Mato Grosso do Sul.



“Em cumprimentos aos objetivos da ODS, bem como programas e ações sociais, apoiaremos a ação da LBV para arrecadação de alimentos visando a montagem de cestas básicas. O objetivo é incentivar toda a comunidade a colaborar com essa campanha até o Dia de Doar, que será celebrado em 28 de novembro este ano”, destaca Isa Maria Formaggio, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Anhanguera – UNAES e uma das responsáveis pela campanha.



Dentre os itens que poderão ser doados estão arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, goiabada, farinha de mandioca, fubá, sal, entre outros.

Para mais informações ou dúvidas, basta enviar mensagens para (67) 3345-6110 – WhatsApp.



Serviço - Doação de alimentos não perecíveis

Data: Até 28 de novembro

Horário: 8h às 19h30

Local: Centro Universitário Anhanguera - UNAES

Endereço: Av. Gury Marques, 3203 - Vila Olinda, Campo Grande - MS, 79060-000

WhatsApp: (67) 3345-6110



