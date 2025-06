Contribuição para a segurança rende homenagem do DOF a Coronel David

Durante almoço com agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Dourados, o deputado Coronel David foi homenageado com a Coin Challenger nº 21 da Águia da Fronteira, honraria concedida a personalidades que contribuem significativamente para a segurança pública no Estado.

A homenagem ocorreu quando Coronel David entregava pessoalmente a Moção de Congratulação ao DOF aprovada pela Assembleia Legislativa pelos 38 anos de serviços prestados à segurança nas regiões de fronteira. “Minhas ações dialogam com a saúde, inclusão e a segurança, sempre alinhadas às demandas reais da população sul-mato-grossense”, disse Coronel David.

Criado em 1987, o DOF é referência nacional na repressão ao tráfico de drogas e armas, contrabando e ações de organizações criminosas. A moção foi proposta por Coronel David e subscrita por todos os deputados estaduais

“Parabéns ao DOF por sua trajetória de coragem, dedicação e resultados em favor da população”, afirmou o parlamentar, destacando o papel estratégico da corporação no combate à criminalidade transfronteiriça.

