Contribuinte tem 40 vagas exclusivas para estacionar no PaÃ§o

Saiba Mais Política Odilon Júnior admite aproximação com Marquinhos

A partir de agora, 40 vagas de estacionamento localizadas na Prefeitura de Campo Grande, onde funcionam, além do gabinete do prefeito, as secretarias de Gestão, Sedesc, Segov, Sefin, Dicom e Central do IPTU, serão de uso, exclusivo dos contribuintes. A medida visa assegurar mais conforto e agilidade para os cidadãos que buscam atendimento no prédio da Prefeitura de Campo Grande.



Do total de vagas destinadas para o contribuinte, 30 estão localizadas na área de estacionamento da rua Arthur Jorge, esquina com a Barão do Rio Branco, ao lado da Central de Atendimento do IPTU. As outras dez vagas, entrada pela avenida Afonso Pena, estão à disposição para aqueles com agenda marcada junto ao gabinete do prefeito.



A medida está de acordo com a Resolução Seges número 140, de 15 de janeiro de 2019, onde estão definidas as orientações e parâmetros para o ordenamento dos veículos estacionados no Paço.



O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, explica que houve um remanejamento das vagas. “Precisamos valorizar os contribuintes e permitir que eles tenham livre acesso ao Paço Municipal e a Central do IPTU. Para tanto, foram destinadas 40 vagas exclusivamente aos contribuintes. As vagas dos funcionários foram atribuídas proporcionalmente ao número de funcionários que efetivamente trabalham no Paço”.



O estacionamento funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Saiba Mais Política Odilon Júnior admite aproximação com Marquinhos

Deixe seu Comentário

Leia Também