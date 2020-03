Contribuintes podem parcelar IPTU com desconto até a próxima terça-feira

O contribuinte que ainda não pagou o IPTU tem até a próxima terça-feira (10), apara parcelar a conta com até 5% de desconto.

Quem for parcelar a dívida não precisa enfrentar filas, e em posse do carnê podem quitar as parcelas nas agência bancárias conveniadas ou ainda retirar a segunda via pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/iptu/ .

No pagamento da segunda parcela, o contribuinte terá o 5% de desconto se quitar até a data de seu vencimento, no dia 10 de março.

