Convênio de R$ 3,6 milhões é assinado para pavimentação em Coronel Sapucaia

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (5) com o prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold para assinatura do convênio no valor de R$ 3,6 milhões para pavimentação de ruas da cidade.

“Trata-se de um convênio na área de infraestrutura que vai nos permitir fazer pavimentação no município. Sempre quando consultamos a população o principal pedido é asfalto, já que quando chove tem o barro e se está seco é poeira. Para uma cidade pequena é um recurso bastante significante”, disse o prefeito.

Rudi destacou que muitos municípios do interior do Estado não têm recursos disponíveis para promover estas obras de infraestrutura, por isso a importância do apoio do Governo. “Só desta forma com parceria do Estado nós conseguimos melhorar a cidade, com recursos próprios é impossível”.

Com a assinatura do convênio será repassado o valor à prefeitura, que depois ficará responsável por licitar e realizar a obra na cidade.

“Este é o Governo municipalista do Eduardo Riedel. Estamos fazendo esta parceria com todos os municípios e hoje assinando aqui com Coronel Sapucaia. Todas as cidades vão receber apoio do Estado para fazer pavimentação”, afirmou o secretário Eduardo Rocha, chefe da Casa Civil.

Além do governador, participaram da reunião o deputado estadual Paulo Corrêa, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc), o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso, o prefeito Rudi Paetzold (Coronel Sapucaia) e lideranças do município.

