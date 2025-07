Cooperação entre AGEMS e Energisa garante maior segurança em manejo de arborização

Durante o Workshop “Plantio Adequado e Poda Responsável”, nesta semana em Bonito, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), lançou um novo Acordo de Cooperação Técnica e Operacional para apoiar Municípios no cuidado com a arborização urbana em áreas próximas à rede elétrica.

O Município de Bonito foi o primeiro a aderir ao Acordo que propõe uma atuação conjunta e planejada, sem custos para os municípios, com ações integradas de capacitação, orientação técnica e prevenção de riscos. “Esse é um instrumento que materializa a cooperação para promover o manejo seguro da arborização e capacitação dos Municípios. É uma grande oportunidade para unirmos forças com as prefeituras e a concessionária, trazendo soluções práticas, sustentáveis e mais seguras, especialmente nesses tempos de mudança climática que afeta a infraestrutura de energia nas cidades”, destaca o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

“É uma proposta que nos permite ver em cada município o que precisa ser feito e encontrar soluções para cada um, observando as especificidades, com mais eficiência e redução de custos”, afirmou o diretor de Gás e Energia, Matias Gonsales.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou apontou medida que agrega a projetos bem-sucedidas que vêm sendo feitos na cidade, envolvendo o aproveitamento dos resíduos de podas, com potencial de serem ampliados e incentivar outras prefeituras. “A gente está vendo aí como o clima está cada vez mais instável, com impactos que prejudicam a população, na questão ambiental e no fornecimento de energia. Com essa Cooperação, nós já temos a ideia de desenvolver um novo projeto de arborização”, anunciou.

Bela Vista e Bodoquena, por exemplo, são algumas das cidades que estão buscando avançar em seus projetos de arborização e que poderão contar com a oportunidade do Acordo de Cooperação proposto pela AGEMS.

Representando a Energisa MS, o coordenador de Construção e Manutenção, João Ricardo Nascimento, destacou a maior autonomia e liberdade de execução da atividade especializada pela distribuidora. “Essa parceria também vai trazer o ente municipal para promovermos importantes discussões e assim conseguirmos realizar uma poda segura e saudável. E a AGEMS tem um papel fundamental nessa articulação e na proximidade da concessionaria com o poder público”.

Os principais pilares do Acordo de Cooperação são:

- Apoio à elaboração de um Programa Anual de Manejo da Arborização Urbana;

- Realização de podas e supressões com base em normas técnicas;

- Destinação adequada de resíduos gerados;

- Capacitação das equipes locais envolvidas com poda e plantio;

- Suporte técnico e institucional da AGEMS e da Energisa;

- Integração de ações para prevenir acidentes, garantir a continuidade do fornecimento e promover práticas sustentáveis.

