Coordenação de hospital em Maracaju afasta médico denunciado por importunação sexual

Após a veiculação de uma denúncia de importunação sexual no Hospital Soriano Correa da Silva, em Maracaju, a Associação Beneficente de Maracaju (ABM), coordenadora da instituição, emitiu uma Nota Oficial de Esclarecimento após tomar conhecimento do caso

A entidade, responsável pela gestão do hospital, ressalta a importância da transparência, responsabilidade e comprometimento com a comunidade que serve.

Confira, na íntegra, a Nota Oficial de Esclarecimento da ABM:

A Associação Beneficente de Maracaju – ABM, que é coordenadora do Hospital Soriano Correa Silva vem a público informar que já tomou todas as providências relacionada às acusações de importunação sexual de uma colaboradora da instituição e um prestador de serviços.

A diretoria da ABM, assim que tomou conhecimento do ocorrido, no dia 31 de outubro, de imediato orientou a denúncia dos fatos para as autoridades competentes.

Após formalização do Boletim de Ocorrência o profissional denunciado foi afastado de suas funções, para as devidas apurações.

Além disso, uma sindicância interna foi instaurada para averiguação.

A ABM aguarda a apuração do ocorrido pela sindicância interna e autoridades competentes.

Caso

Um médico, que atua no o Hospital Soriano Correa da Silva enfrenta sérias acusações de importunação sexual, segundo denúncias feitas por colegas de trabalho.

De acordo com informações obtidas pelo site Sidrolandia News, tudo começou quando uma funcionária do Hospital relatou que foi alvo de importunações sexuais por parte do médico em questão, mesmo sem ter uma relação de chefe-subordinado com o médico.

Os incidentes teriam ocorrido em três episódios distintos. Além da vítima que denunciou o caso, outras quatro colegas de trabalho também teriam passado por experiências similares. Elas foram vítimas potenciais das importunações do médico.

Após relatar os fatos a direção do hospital, as imagens das câmeras de segurança estão sendo revisadas para fortalecer a denúncia.

O caso está em andamento, e as autoridades estão investigando as alegações de importunação sexual no Hospital Soriano Correa da Silva, em Maracaju.

