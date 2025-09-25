Capital sediará evento pré-COP30 com foco no Pantanal e nas mudanças climáticas

Campo Grande vai sediar o Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, que terá como tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”, o evento acontece no dia 30 de setembro, no auditório da Faculdade Insted. Esse encontro estratégico é para se preparar para a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que acontece em novembro em Belém (PA).

O evento, organizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, reunirá governadores, representantes do Governo Federal, organismos internacionais e pesquisadores para discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático.

“O Pantanal estará no centro das negociações climáticas globais, e Mato Grosso do Sul tem a responsabilidade de liderar esse debate. Queremos mostrar ao mundo a relevância do nosso bioma e consolidar a voz dos estados e municípios pantaneiros na Agenda de Ação da COP30”, afirmou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

A programação do Pré-COP30 Bioma Pantanal começará às 7h30, com a recepção e credenciamento dos participantes. Às 8h30, ocorrerá a abertura oficial com a presença dos governadores Eduardo Riedel (MS), Mauro Mendes (MT) e Renato Casagrande (ES), também presidente do Consórcio Brasil Verde. Além deles, estará o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

O evento também contará com a participação de João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, representantes da ONU, da Assembleia Legislativa de MS, da bancada federal e de prefeituras pantaneiras.

Logo após a abertura, às 9h30, será realizado o painel “Mutirão Territorial: protagonismo subnacional na Agenda de Ação e na diplomacia climática e perspectivas pós-COP30”, que terá como destaque os governadores e o embaixador André Corrêa do Lago. A moderação será de Fábio Feldman, ambientalista do Centro Brasil no Clima.

Às 10h30, acontecerá a Palestra Magna, com a participação de três dos maiores especialistas em mudanças climáticas do Brasil: o físico Paulo Artaxo, a ex-vice-presidente do IPCC Thelma Krug e a bióloga Mercedes Bustamante. A mediação será de Renato Roscoe, do Instituto Taquari Vivo.

Antes do almoço, às 11h10, os governadores Eduardo Riedel e Renato Casagrande apresentarão a Síntese Política da Manhã, consolidando os principais pontos discutidos e os compromissos assumidos pelos estados. A moderação será de Guilherme Syrkis, também do Centro Brasil no Clima.

O período da manhã será finalizado com o almoço de confraternização (11h30 às 14h), proporcionando um espaço para diálogos entre autoridades, governadores e a presidência da COP30.

