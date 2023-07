Copa do Mundo Feminina: Saiba se trabalhadores podem ser liberados nos dias de jogos

As mulheres entram em campo pela copa do Mundo do Futebol Feminino a partir de amanhã (20) e a seleção brasileira tem o primeiro jogo marcado para a próxima segunda-feira, dia 24 de julho, mas e ai? Para o trabalhador, será que rola uma dispensa?

Advogado Rodolfo Loureiro Filho

O advogado especialista em direito do trabalho, Rodolfo Loureiro Filho, esclarece que nos dias de jogos do Brasil, mesmo na Copa do Mundo Masculina, tampouco na Copa do femina, não é feriado.



Quais são as regras? De acordo com o advogado, quem decide se libera ou não, é o empregador, "ou seja a empresa no seu poder de direção pode decidir que na hora do jogo seus funcionários possam ir para casa assistir, ou pode ate mesmo reunir os funcionários para assistir aos jogos dentro da empresa".



A empresa pode fazer um acordo de compensação de horas para as horas em que não estão sendo trabalhadas por conta do jogo do Brasil, sejam compensadas em outro horário.

Posso se demitido?

Conforme o advogado, a princípio o funcionário não pode ser demitido por não ter comparecido tão somente nos dias dos jogos do Brasil. "Para ser uma justa causa precisa ser algo um pouco mais complexo, mas sim, pode gerar uma advertência ou uma suspensão, no entanto se o empregado já tem todo um histórico de faltas, pode ser demitido se não comparecer no trabalho em razão do jogo do Brasil", completou o advogado.

Em Campo Grande o público e os comerciantes não estão muito animados, o JD1 percorreu alguns comércios da Capital e até o momento nenhum se mobilizou para os jogos. Cleverson Duarte, gerente da Ciclo Reis afirma que não haverá troca de horários, já que não houve nem nos jogos da Copa Mundial masculina.

Raquel Gonçalves, funcionária da Conveniência Festa e Cia alega que todos também trabalharão normalmente no local, o mesmo afirmado por Liz Caroline do Açougue Rezende na Capital.

Estreia na Copa

O jogo entre Nova Zelândia e Noruega amanhã (20) está previsto para começar às 4h (de Brasília). Tradicionalmente, o evento de abertura acontece duas horas antes da partida e será no mesmo estádio, o Eden Park.

A cerimônia será realizada no Eden Park, o estádio de maior capacidade do país na Nova Zelândia, com espaço para 50 mil espectadores. Serão disputados no estádio jogos não só da fase de grupos, mas também das oitavas, quartas e semifinal do Mundial.

O Brasil estará no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de julho de 2023, em Adelaide, contra o Panamá, às 8h (horário de Brasília).

Deixe seu Comentário

Leia Também