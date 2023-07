Copa: Governo de MS muda horários para servidores em dias de jogos

Sarah Chaves, com informações do Governo do Estado

Com a estreia da seleção brasileira na 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na próxima segunda-feira (24), os servidores estaduais terão oportunidade de assistir aos jogos.

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (21), o decreto com as mudanças de horário para os dias que o time entrar em campo. “É uma questão de igualdade. Na copa do mundo de futebol masculino o governo decretou ponto facultativo, natural que nesse momento em que as mulheres representam o país na edição feminina do torneio haja a mesma decisão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

De acordo com a publicação, servidores estaduais terão três horas a partir do horário do jogo da seleção para iniciar o expediente, ou seja, nos dias em que os jogos começarem às 6h da manhã, o expediente iniciará às 9 horas, e nos dias de jogos com início às 7h, o expediente iniciará às 10 horas.

A compensação deverá ser feita até o final do ano. A redução no expediente não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como hospitais.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta vai conduzir a seleção, comandada pela sueca Pia Sundhage, nesta primeira fase do torneio em três jogos, sendo o primeiro contra o Panamá, na próxima segunda, no dia 29 de julho, contra a França, e no dia 2 de agosto contra a seleção jamaicana.

