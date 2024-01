Copos Stanley tem presença de chumbo, confirma fabricante

Os copos Stanley, que viraram febre mundial, acabaram polemizando nas redes sociais, especialmente nos Estados Unidos, após consumidores realizarem testes rápidos para a presença de chumbo e encontrarem o metal nos recipientes.

Diante a preocupação dos consumidores, a fabricante informou que sim, os copos têm chumbo em sua composição, no entanto, o metal é apenas utilizado como material de colocação na base do copo, mas garante que uma camada de revestimento de aço inoxidável impede que haja contato do metal com o consumidor ou as bebidas colocadas no copo.

“A Stanley esclarece que não há chumbo em parte da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumidos”, afirmou a empresa em nota.

Segundo a fabricante, o chumbo presente na base do copo é coberto por uma camada não ocupada de aço inoxidável, o que impede que os consumidores entrem em contato direto com o selamento.

A fabricante ainda explicou que, mesmo que a tampa de inox se solte, o chumbo ainda não entrará em contato com o consumidor.

