A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) anunciou, nesta quarta-feira (18), a suspensão por tempo indeterminado das inscrições presenciais para participar de programas habitacionais em Campo Grande.

A medida faz parte das ações tomadas para conter a transmissão do coronavírus. A partir de agora as inserções só poderão ser realizadas de forma online através do site www.agehab.ms.gov.br.

De acordo com o Governo do Estado, outros atendimentos também serão feitos através do Serviço de Atendimento ao Público (SAP) pelo telefone 0800 947 3120.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), existem seis casos confirmados da doença no Estado, todos eles em Campo Grande.

