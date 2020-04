Coronavírus: Casais só poderão se divorciar em junho na Rússia

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

Casais na Rússia que decidiram se separar podem ter que esperar para pedir o divórcio devido às medidas do governo para conter a epidemia do novo coronavírus.

O Ministério da Justiça determinou às autoridades regionais de todo o país a suspensão de casamentos e divórcios até 1º de junho, segundo comunicado publicado no site da pasta. A Rússia tem altos índices de separação: 60% dos casamentos terminam em divórcio.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin sugeriu a adoção de medidas nacionais de restrição de movimentos depois que as duas maiores cidades da Rússia, Moscou e São Petersburgo, ordenaram quarentenas em meio ao forte aumento no número de casos da Covid-19. Na capital, a prefeitura planeja que residentes obtenham um código QR toda vez que saírem de casa, até para jogar o lixo, de acordo com o jornal Kommersant.

O planejamento familiar já preocupa alguns consumidores em meio ao possível período de quarentena durante a crise. A varejista on-line russa Ozon.ru registrou aumento de quase 50% nas vendas de preservativos até meados de março, quando empresas começaram a pedir aos funcionários para trabalharem em casa.

Se, por um lado, a proibição temporária de mobilidade deve ajudar no combate à expansão do coronavírus, o confinamento de casais o tempo todo no mesmo espaço pode trazer efeitos adversos. Quando a China começou a flexibilizar as restrições relacionadas ao coronavírus, muitas regiões registraram um salto dos divórcios e acúmulo de pedidos em agências do governo.

