Coronavírus estava na Espanha muito antes da pandemia, diz estudo

Um estudo divulgado pela Universidade de Barcelona, na Espanha, na sexta-feira (26) afirma que o coronavírus foi encontrado no esgoto local em 12 de março de 2019. Antes mesmo da pandemia que começou em Wuhan, na China, no final do ano passado.

De acordo com a nota emitida pela Universidade, os cientistas observaram amostras obtidas de duas estações de tratamento de esgoto da Catalunha devido ao fato de ser possível haver grandes quantidades de genoma de coronavírus nas fezes.

Os níveis do genoma do SARS-CoV-2 coincidiram claramente com a evolução dos casos de Covid-19 na população”, explicou o coordenador do trabalho, Albert Bosch, conforme informações da agência "EFE".

A descoberta faz os cientistas especularem que muitas pessoas já infectadas pelo coronavírus na época, tenham sido diagnosticadas como portadoras de um vírus comum da gripe.“Identificar a propagação do SArS-CoV-2 com um mês de antecedência teria permitido uma resposta melhor à pandemia”, declarou Albert Bosch.

Após a declaração da organização Mundial da Saúde (OMS), do estado de pandemia, o governo espanhol declarou o estado de alarme em 14 de março e aprovou medidas severas para restringir a movimentação da população e as atividades sociais e econômicas para conter o contágio.

De acordo com o Mapa do Coronavírus, foram reportados na Espanha na quinta-feira (25), três óbitos e 157 novos casos da covid-19 . Até hoje, a Espanha já registrou 28.338 mortes e 247.905 casos.

