Coronavírus: mulher chora ao gravar vídeo revelando fechamento de comércio

Uma comerciante de Três Lagoas divulgou um vídeo na internet, chorando, ao revelar que teria que fechar sua loja por conta da crise causada pelo coronavírus. As imagens foram postadas na última sexta-feira (17).

No vídeo, postado no YouTube, a comerciante Natália Alves não revela qual o segmento do seu comércio, mas diz não ser possível continuar com o negócio, “não tem como eu manter uma loja sem mercadoria, sem clientes, sem nada”, desabafa.

Entre os diversos motivos para o fechamento, Natália alega que um deles foi o aumento do aluguel do prédio onde a loja está localizada, “eu tentei acordo com os donos do prédio, ao invés deles entrarem em acordo, eles aumentaram o aluguel, então é impossível continuar”, explica a comerciante.

O vídeo pode ser visto abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também