Coronel David deixa hospital e cumprirá isolamento em casa

O deputado Coronel David que estava internado com coronavírus no hospital El Kadri, acaba de ser liberado neste domingo (9), e irá para casa continuar o tratamento.



Ao JD1 Notícias, David conta que melhorou de ontem para hoje e que os médicos decidiram liberá-lo.



O parlamentar porém não está curado, ele segue em isolamento observado pelos médicos e tomando as medicações indicadas . "Foi um susto", disse David.

Deixe seu Comentário

Leia Também