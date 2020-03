Coronel David ganha no TRE e pode mudar de partido sem puniÃ§Ã£o

Por unanimidade o Tribunal Regional Eleitoral, garantiu ao deputado estadual Coronel David (PSL), o direito de deixar a legenda, sem maiores problemas.

Na alegação o advogado Ary Raghiant , sustentou perseguições da parte do diretório estadual do partido, comandado no estado pela senadora Soraya Thronicke.

A adesão de David é alvo de conversas de diversas legendas, e abre a possibilidade dele disputar a prefeitura da capital em um novo partido.

Com isso a saída de David do PSL, é considerada certa. Votaram a favor de David os juízes eleitorais, Djailson de Souza (relator), José Henrique Neiva, Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, Divoncir Schreiner Maran e Juliano Tannus.

