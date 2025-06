Coronel David quer novas turmas no Curso de Formação de Oficiais para militares

Em busca de fortalecimento da segurança pública estadual, o deputado estadual Coronel David (PL) apresentou ao governador Eduardo Riedel o requerimento solicitando a abertura de novas turmas do CFO (Curso de Formação de Oficiais) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Outro ponto importante levantado pelo deputado é a disponibilidade de bolsas de estudo não utilizadas que podem ser realocadas para custear as novas turmas, bem como o crescimento populacional do estado, que exige reforço urgente dos efetivos, especialmente em municípios como Chapadão do Sul, Costa Rica e Ribas do Rio Pardo.

O parlamentar também pede o aproveitamento integral dos candidatos remanescentes aprovados no concurso público de 2022. "Estamos falando de um aproveitamento inteligente de recursos humanos e financeiros já disponíveis, sem necessidade de grandes impactos orçamentários", destacou.

Outro ponto destacado no requerimento é para que a validade do concurso de 2022 seja renovada por mais dois anos, para ampliar a convocação dos aprovados conforme a necessidade do serviço público.

Segundo Coronel David, a medida tem respaldo técnico e atende aos princípios da economicidade, eficiência e continuidade da política de fortalecimento da segurança pública estadual."O custo elevado de um novo concurso, que pode chegar a R$ 3,1 milhões, enquanto a convocação dos remanescentes se mostra uma alternativa mais rápida e econômica", afirma Coronel David.

Entre os principais fundamentos apresentados no requerimento estão a existência de 156 vagas previstas até 2027, sendo destas 98 para a polícia militar e 58 para os bombeiros, compatíveis com o número de remanescentes aprovados em todas as etapas do concurso; a presença de 67% dos remanescentes do CFO PMMS e 68% do CFO CBMMS já integrados aos quadros estaduais, o que reduz significativamente os custos com folha de pagamento durante o curso.

