Coronel David rebate nota do PSL

O Deputado Estadual Coronel David (PSL), divulgou declaração onde alega que a nota de repúdio feita pelo Partido Social Liberal de Mato Grosso do Sul (PSL), que segundo o parlamentar, colocou em dúvida a comunicação de crime que foi realizada, e trouxe fatos distorcidos da realidade.

De acordo com o deputado, a nota injustifica a invasão do seu celular por hacker e torna a vítima do crime em algoz. “A narrativa pretende transformar a vítima em algoz, o que muito se lamenta e acaba por demonstrar que algumas pessoas optam por estar do lado de quem fez o mal, e não de quem foi alvo da maldade”, declarou.

Coronel David relembrou e fez uma comparação com o caso que ocorreu ao Ministro Sérgio Moro quando teve seu celular invadido. No texto o deputado salienta que não fez nenhuma acusação. “Tal atividade caberá às instituições policiais que, após regular investigação, buscarão apontar os responsáveis pela ação criminosa de invasão do celular e disseminação de informações (vídeos e posts) com evidente caráter difamatório e conteúdo falso”, afirmou.

Quanto a questão da votação havida na sessão da Assembleia Legislativa, a nota também se distancia da verdade, pois segundo Coronel David, não houve orientação partidária para que os parlamentares fechassem questão sobre determinado tema ou indicação de homenageados. “É totalmente injustificável e incompatível com o proceder democrático. Se o partido pretendesse adotar uma linha uniforme pela bancada, haveria de ter expedido expressa orientação nesse sentido, fato que nunca ocorreu”

“A nota de repúdio, infelizmente, pretende afirmar coisas que não aconteceram, situação lamentável”, declara.

Para votação favorável da Comanda de Mérito Legislativo ao ex-senador Delcídio do Amaral, Projeto de Resolução n° 62/2019, de autoria do deputado estadual Neno Razuk (PTB), o parlamentar afirma ter consultado sua assessoria e verificar que não havia nenhum processo ou condenação ao ex-senador. O homenageado também teve seu nome aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Já em relação à posição contrária do partido à homenagem, o Coronel afirma que atuou a pedido do colega de parlamento que apoiou o projeto de David a indicação para homenagem ao Presidente Jair Messias Bolsonaro.

A nota, na sanha de atacar o Deputado Coronel David, afirma que ele integrou outras agremiações partidárias (PT do B e PSC) e, apenas posteriormente, migrou para as fileiras do PSL onde supostamente “tem se afastado dos preceitos estabelecidos de trabalhar em prol dos cidadãos brasileiros”, é de se rememorar que os que atacam o Coronel David se esquecem que ele ingressou no PSC juntamente com o Presidente Jair Messias Bolsonaro, isto em 2016, sendo importante lembrar que o Coronel David foi o primeiro a trazer o atual presidente ao MS, bem como migrou para o PSL por solicitação pessoal do Presidente da República.

Sobre ter sido Comandante Geral da PMMS, é parte do currículo do Deputado da qual ele muito se orgulha, pois tratou-se do ápice de uma carreira de honradez e hombridade, característica infelizmente incomuns a certas pessoas que se dedicam apenas na busca da geração de “manchas morais” em desfavor daqueles que não prezam.

Dentre a narrativa exposta na nota, Coronel David esclarece que não é autor da emenda do Projeto de Lei que “limita a atuação do Ministério Público”, pois a autoria era do Poder Legislativo, e foi assinado pelo Deputado e por outros parlamentares, e nem chegou a ser votada pela Assembleia Legislativa, pois houve um entendimento de que o próprio Ministério Público regularia a matéria, o que de fato aconteceu.

Retificando novamente mais uma informação da nota, o referido projeto intitulado pelo PSL/MS como “Lei da Mordaça”, não é um Projeto de Lei, e sim um Projeto de Resolução de n° 014/2019, que no dia 4 de setembro passado, foi apreciado em primeira votação (que aprecia apenas a sua data o Deputado Coronel David esteve ausente com justificativa ao presidente da ALEMS que pode ser perfeitamente conferido no canal de vídeos Youtube da Assembleia.

Para Coronel David, ao invés de se pronunciar solidariamente, condenando a atitude de criminosos, como fizeram todos os Deputados, inclusive o Deputado Capitão Contar, o PSL tenta ofender a honra e a postura do deputado que sempre pautou suas ações na ética e na seriedade em prol do Estado Mato Grosso do Sul.

Encerrando o registro o deputado nega que esteja atacando a senadora soraya thronike, e que ela tece ásperas críticas ao parlamentar. Segundo ele se faz de vítima mas não é capaz de apontar um ataque feito por David.

Por fim, o peputado Coronel David aguardará a ação da polícia na investigação dos fatos, destacando que reconhece o direito de todos de tecerem críticas à sua pessoa e ao seu mandato, porém rejeita a distorção dos acontecimentos, “fake News”, vídeos difamatórios e ações criminosas, afirmando que seguirá firme no intento de afastar de sua trajetória todos os criminosos com os quais confrontar.

Deixe seu Comentário

Leia Também