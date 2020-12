Corpo de criança desaparecida no Rio Anhanduí é encontrado pelos Bombeiros

Os bombeiros militares localizaram o corpo do menino de 8 anos, na manhã desta terça-feira (8), a criança estava desaparecida deste a última sexta-feira (4) no Rio Anhanduí. Samuel Henrique Santos Barce, pescava com os irmãos no córrego, na região do Jardim Ouro Preto, quando foram surpreendidos por uma ‘cabeça d’água’.

Não há detalhes do local que a criança foi encontrada por volta das 8h40, conforme a assessoria dos Bombeiros. Desde a sexta (4) quando Samuel desapareceu, os Bombeiros realizam buscas, já haviam sido percorridos 36 km rio a baixo. Nesta terça, além dos caiaques que já vinham sendo utilizados, os cães do Canil do Corpo de Bombeiros foram levados para ajudarem nas buscas nas margens do rio, além de um drone.

O caso

Na última sexta-feira (4), a família de Samuel foram fazer uma visita ao tio, na região do Parque do Lageado. Essa foi a primeira vez que o caçula, de 8 anos, foi até o local. Ele desceu até o córrego para pescar, com os irmãos de 12, 13 e 15 anos, momento que aconteceu a chegada de uma ‘cabeça d’água’.

O nível do rio teve um aumento rápido e repentino. Pouco antes das 18 horas de sexta (4), os bombeiros foram acionados e desde então estão a procura do garoto.

Os irmãos de Samuel conseguiram sair do rio e pediram ajuda. Mas ele não foi encontrado.

