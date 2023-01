Corpo de Pelé é sepultado após cortejo pelas ruas de Santos

Acabou! Às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira, 3 de janeiro de 2023, o corpo de Pelé, o Rei do Futebol, chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica, onde foi sepultado.

A despedida final, restrita a familiares e a amigos próximos, ocorreu após cortejo de cerca de 3h30 de duração pelas ruas de Santos (SP). O cemitério fica a cerca de 1 km da Vila Belmiro. Edinho, filho mais velho do Rei do Futebol, agradeceu às homenagens.

Antes, houve 24h de velório aberto ao público no estádio – até as 10h desta terça-feira. Segundo estimativa do Santos, cerca de 230 mil pessoas foram à Vila Belmiro se despedir de Pelé.

Lula, presidente da República, foi uma das autoridades que esteve presente. Familiares e amigos próximos encerraram as homenagens com uma missa realizada na tenda onde estava Pelé.

