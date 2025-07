Corpo de Preta Gil será velado no Rio com cortejo em trio elétrico

A cantora Preta Gil, de 50 anos, morreu neste domingo (20), em Nova York, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Segundo a assessoria do cantor Gilberto Gil, pai de Preta, a cerimônia de despedida deve acontecer nos próximos dias, no Rio de Janeiro.

A data e o local ainda não foram definidos, mas o corpo da artista deve chegar à capital fluminense a partir de quarta-feira (23), devido aos trâmites burocráticos para o translado.

A família informou que o desejo da cantora era ser velada no Theatro Municipal, com cortejo em um trio elétrico. O governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio decretaram luto oficial de três dias pela morte da artista.

A artista estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental após a doença ter retornado em outras regiões do corpo. O diagnóstico foi revelado em janeiro de 2023.

Carreira musical

Filha de Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, Preta Gil iniciou sua carreira artística aos 29 anos, em 2003, após deixar os bastidores da produção cultural.

Seu primeiro álbum, Prêt-à Porter, causou impacto não só pelo hit "Sinais de Fogo", mas também pela capa polêmica em que aparecia nua. Em entrevistas, ela relembrou a reação do pai à imagem: “Ele falou: ‘Desnecessário, Preta’”.

Ao longo dos anos, Preta lançou outros álbuns como Preta (2005), Noite Preta (2010), Sou como Sou (2012) e Todas as Cores (2017), este último com participações de nomes como Pabllo Vittar, Gal Costa e Marília Mendonça.

Ela também ficou conhecida pelos shows animados que misturavam ritmos e convidavam o público à celebração. Foi assim que nasceu o Baile da Preta, uma das marcas registradas da artista.

Em 2010, ela criou o Bloco da Preta, que se tornou um dos maiores blocos de carnaval do Rio de Janeiro. Em 2017, arrastou mais de 500 mil foliões pelas ruas do Centro com uma homenagem ao apresentador Chacrinha.

Outros projetos e participações

Além da carreira musical, Preta também teve passagens pela televisão. Estreou o programa “Vai e Vem”, com temática sobre sexualidade, e participou de séries e novelas como Ó Paí, Ó, As Cariocas e Vai que Cola.

No campo empresarial, fundou a agência de marketing de influência Mynd, que passou a representar artistas como Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Camilla de Lucas.

Vida pessoal

Preta era filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha. Tinha sete irmãos, entre eles Bela Gil, Bem Gil e Maria. Foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve seu único filho, Francisco Gil, pai de sua neta Sol de Maria.

Teve ainda dois outros relacionamentos públicos: com o mergulhador Carlos Henrique Lima, de 2009 a 2013, e com Pedro Godoy, com quem se casou em 2015 e ficou até 2023. O término ocorreu durante o tratamento contra o câncer.

Durante uma fase de depressão causada pela doença, Preta encontrou no filho Fran a motivação para voltar a cantar.

“Se não fosse o Fran, eu talvez tivesse perdido a minha voz mesmo”, contou em entrevista ao g1 ao lançar a canção “Meu Xodó”, em parceria com ele.

