Corpo de sul-mato-grossense assassinado no Rio chega amanhã em Campo Grande

O corpo do jovem Gabriel Mongenot, assassinado na madrugada de domingo (19) durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, chegará em Campo Grande na madrugada de terça-feira (21).

O velório de Gabriel está marcado para 8h da manhã, na Pax Mundial localizada na Avenida Ernesto Geisel. Por volta das 16h, o corpo seguirá para sepultamento no Cemitério Santo Antônio.

Assassinato

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte - na madrugada de domingo na Praia de Copacabana.

O jovem estava no Rio para o “The Eras Tour”, da cantora Taylor Swift, mas com o cancelamento da apresentação que aconteceria domingo, ele optou por conhecer melhor a cidade.

Acompanhado de um grupo de amigos, Gabriel foi até a Praia de Copacabana, onde foi vítima do crime. Ele foi esfaqueado durante o assalto, e os criminosos levaram a chave do carro alugado que ele utilizava e dois aparelhos celulares.

Gabriel foi encontrado, já sem vida, nas areias da praia, com perfurações de faca pelo corpo.

Dois suspeitos do crime, identificados como Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante, foram detidos pela Polícia Militar do Rio pouco depois do crime. O outro criminoso envolvido no crime, Jonathan Batista Barbosa, também foi preso.

