Geral

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu será liberado após chegada da família ao Brasil

A esposa e a filha vem ao país para coleta de material genético que permitirá a confirmação da identidade por DNA

29 setembro 2025 - 12h53Sarah Chaves
Representantes da Embaixada da China no Brasil estiveram reunidos com o coordenador-geral de Perícias e Identificação de MSRepresentantes da Embaixada da China no Brasil estiveram reunidos com o coordenador-geral de Perícias e Identificação de MS   (Maria Ester Rossoni/Polícia Científica)

O corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu, vítima do acidente aéreo ocorrido no último dia 23 de setembro em Aquidauana, será liberado aos familiares após a chegada da esposa e da filha ao Brasil. As duas desembarcam nesta quarta-feira (1º) para fornecer material genético que permitirá o confronto com o perfil já processado da vítima.

Segundo a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, foram realizados exames necroscópicos e coleta de amostras em todas as vítimas do acidente. Já tiveram a identidade confirmada e os corpos liberados: o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior.

Nesta segunda-feira (29), representantes da Embaixada da China no Brasil, a terceira-secretária Brena Sun Jia Rui e o líder Hou Fang Chao  estiveram reunidos com o coordenador-geral de Perícias e Identificação de Mato Grosso do Sul, José de Anchieta Souza Silva. Eles também visitaram o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Acidente

A queda da aeronave ocorreu em área rural de Aquidauana, no fim da tarde de 23 de setembro. De acordo com as investigações preliminares, o piloto tentou pousar, mas arremeteu em seguida, pouco mais de 30 minutos após o limite do horário de operação da pista, que funciona apenas em condições visuais diurnas. 

Houve explosão logo após a queda, o que comprometeu a análise das amostras biológicas e tornou necessária a realização de exames de DNA para a confirmação das identidades. 

 

 

