Corpos de vítimas de queda de avião em SP são liberados pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo liberou neste sábado (8) os corpos de Gustavo Carneiro Medeiros e Márcio Louzada Carpena, as duas vítimas do acidente aéreo desta sexta-feira (8) na capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Gustavo e Márcio morreram carbonizados após o King Air F90 em que estavam a bordo cair e explodir na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o piloto Gustavo Carneiro Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena foram identificados após passarem por exames de odontologia legal.

A previsão é que as urnas funerárias sejam enviadas ainda neste sábado, para que o sepultamento possa acontece no domingo (9).

