Correios abre inscrições para o Concurso Internacional de Cartas; confira prêmio

Começam nesta quarta-feira (21) as inscrições para a 53ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pelo Correios no Brasil, que neste ano premiará estudantes de até 15 anos com um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil.

Escolas públicas e privadas de todo o Brasil poderão inscrever até o dia 22 de março seus estudantes, de até 15 anos, na competição, que visa desafiar a criatividade e a expressão escrita.

Organizado pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), o tema escolhido para o concurso deste ano foi: "Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem".

A temática escolhida não apenas incentiva a reflexão sobre o futuro, como também destaca a importância da escrita e da alfabetização no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O concurso é organizado nas etapas escolar, estadual e nacional. Durante a primeira etapa, as instituições de ensino devem selecionar até duas redações representativas entre seus alunos, que competirão com outros textos na fase estadual, com os melhores avançando para a fase nacional.

O estudante com a melhor redação na fase nacional será premiado com R$ 10 mil, enquanto sua escola será contemplada com R$ 10,5 mil. Na fase estadual, o melhor colocado será premiado com R$ 2,3 mil, e sua escola em R$ 2,5 mil.

