Correios faz leilão com lances a partir de R$ 439

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Os Correios iniciaram o período de visitação pública aos lotes e bens para leilão, em Campo Grande. Os interessados em participar do certame têm até o dia 18 de fevereiro para conhecer os 43 lotes. A sessão para disputa dos lances acontece no dia 19 de fevereiro, a partir das 9h, no edifício-sede da empresa, localizada na avenida Calógeras, 2309, Centro. O Edital pode ser acessado pelo site dos Correios, encontrado aqui .

Estão disponíveis bens diversos, como 326 itens de mobiliário e material de informática, com lances mínimos de R$ 1.225,54. Itens de mobiliário, painéis e balcões, a partir de R$ 439,71. Lotes com 42 bicicletas, com lances a partir de R$ 486,69. E furgão a partir de R$ 5.948,84.

A visitação está aberta de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30, em dois locais da cidade. Para visitar os lotes de veículos e bens diversos, é necessário agendar a visitação ao Centro de Transporte Operacional, na avenida Consul Assaf Trad, 238, Mata do Jacinto, pelos telefones (67) 99129-4590 e (67) 99181-0985.

Outros itens também podem ser visitados no Centro de Distribuição Domiciliária Guanandi, localizada na rua Tembés, 214, Jardim Leblon, agendando pelo telefone (67) 98482-5574.

A sessão pública para disputa dos lances acontece dia 19 de fevereiro, às 9h, no edifício sede dos Correios em Mato Grosso do Sul, na avenida Calógeras, 2309, na Sala de Treinamento no 3º andar.

