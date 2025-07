Correios lança plataforma própria de compra e venda pela internet

Uma nova plataforma de compra e venda com ampla variedade de produtos está disponível por meio digital, é a 'Mais Correios' que entrou no ar nesta terça-feira (1°) e já possui 500 mil produtos e 25 categorias incluindo eletrodomésticos, informática, moda, construção, entre outros.



O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, celebrou esse novo momento tão simbólico para a estatal. “Esta é uma virada de chave histórica. Com responsabilidade e visão de futuro, estamos reafirmando à sociedade e ao mercado a capacidade de reinvenção de uma empresa pública reconhecida por superar desafios. O Mais Correios demonstra o quanto estamos comprometidos com a inovação e com o e-commerce brasileiro, que agora conta com uma plataforma dotada de diferencial logístico e capilaridade única para expandir e crescer”, afirmou.



O CEO da Infracommerce no Brasil, Luiz Pavão, empresa de full service contratada como parceira estratégica para fornecer a arquitetura, o suporte operacional e tecnológico da plataforma Mais Correios, também destacou a importância da nova fase do ambiente digital. “Aplicamos toda nossa expertise para desenvolvermos uma estrutura sólida, escalável e centrada no consumidor, garantindo performance, segurança e personalização. Essa nova fase marca não apenas o lançamento de uma plataforma, mas a democratização real do e-commerce no Brasil, conectando clientes de diferentes perfis a uma experiência digital acessível, confiável e com amplitude nacional", reforça Luiz Pavão, CEO da Infracommerce no Brasil.”



O Mais Correios também democratiza o acesso às compras online, ampliando o alcance do comércio eletrônico e facilitando a entrada de novos consumidores e vendedores.



O marketplace chega como um parceiro estratégico e não como concorrente, para quem já atua no ambiente digital, oferecendo novas oportunidades de visibilidade, alcance e conversão.



O lançamento do marketplace integra a agenda “Correios do Futuro”, que busca reverter o cenário de investimentos interrompidos com um plano focado em inovação, impacto social e entrada em novos mercados, como seguros, conectividade, banco digital e logística de saúde — entre outras frentes já em andamento.

