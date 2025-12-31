Correios não funcionam nos dias 2 e 3 em MS, atendimento será retomado na segunda-feira

As agências dos Correios em Mato Grosso do Sul não terão atendimento presencial nos dias 02 e 03 de janeiro. O funcionamento normal será retomado na segunda-feira, no próximo dia útil após o período de feriado.
Durante a interrupção, os clientes seguem com suporte por meio da Atendente Virtual dos Correios (CAROL), com atendimento 24 horas, sete dias por semana. Os canais disponíveis são:
- Site dos Correios – página do Fale Conosco
- Telefones: 4003-8210, 0800-881-8210 e 0800-881-8211 (para pessoas com deficiência auditiva)
- WhatsApp: (11) 4003-8210
- Chat disponível no portal dos Correios
