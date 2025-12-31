Menu
Correios não funcionam nos dias 2 e 3 em MS, atendimento será retomado na segunda-feira

Durante a parada, atendimento segue pelos canais digitais e pela assistente virtual CAROL, disponíveis 24 horas

31 dezembro 2025 - 16h30Taynara Menezes
Agência dos CorreiosAgência dos Correios   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências dos Correios em Mato Grosso do Sul não terão atendimento presencial nos dias 02 e 03 de janeiro. O funcionamento normal será retomado na segunda-feira, no próximo dia útil após o período de feriado.

Durante a interrupção, os clientes seguem com suporte por meio da Atendente Virtual dos Correios (CAROL), com atendimento 24 horas, sete dias por semana. Os canais disponíveis são:

  • Site dos Correios – página do Fale Conosco
  • Telefones: 4003-8210, 0800-881-8210 e 0800-881-8211 (para pessoas com deficiência auditiva)
  • WhatsApp: (11) 4003-8210
  • Chat disponível no portal dos Correios

