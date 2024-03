Para quem precisa sair do sufoco, a Correios e Serasa realizam nesta quinta-feira (21), uma operação especial de negociação de dívidas o 'Dia D do Mega Feirão Desenrola', com apoio do Ministério da Fazenda.

Em Campo Grande a ação ocorre na agência dos Correios Avenida Calógeras, técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras, para atender a população.

A Supervisora de Relacionamento com o Cliente da Energisa MS, Keyla Fukushima, destaca a importância da iniciativa para a população que precisa negociar suas dívidas. "Estamos muito felizes em proporcionar uma oportunidade mega especial como essa para os nossos clientes negociarem suas dívidas com a concessionária. Com essa parceria entre Desenrola, Serasa e Energisa oferecemos condições extremamente diferenciadas, com parcelas flexíveis, para que o cliente feche um acordo facilitado, e principalmente, que ele volte a ter oportunidades de crédito no mercado financeiro", afirma.

Em ação do Serasa válida até domingo (24), as 5 mil primeiras pessoas que negociarem uma dívida de luz, água, gás ou internet a partir de R$ 200 no App, receberão R$100 na Carteira Digital Serasa.

Serviço

Dia D do Mega Feirão Desenrola

Data: 21/03/2024

Local: Agência Central dos Correios - Avenida Calógeras, 2.309, Campo Grande-MS

Horário: 9h às 17h

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também