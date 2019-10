Corrida da ALEMS reuni cerca de 1.200 pessoas em sua 1ª edição

A primeira corrida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que ocorreu na manhã deste domingo (27), em comemoração aos 40 anos da Casa, reuniu cerca de 1.200 pessoas no Parque dos Poderes.

“Eu já venho há dez anos participando de corrida de rua. Comecei em 2010 e virou um vício. Vim participar desse evento que é muito importante para todo mundo que está aqui, para a população. Quem não veio esse ano, tem que vir na próxima, é uma prova muito boa”, disse Vilmar Roberto Dias, primeiro colocado geral da corrida, que teve oito quilômetros de percurso.

O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), garante que ação será repetida. “Essa foi nossa primeira corrida e vamos fazer muitas outras. Foi uma corrida da família, um evento para comemorar a saúde. Ano que vem temos de novo, pelo sucesso que foi”, afirmou.

A corrida e a caminhada da ALEMS foram coordenadas pelo segundo-secretário do Legislativo, deputado Herculano Borges (Solidariedade). “Essa é mais uma ação que aproxima a nossa Assembleia Legislativa da população. Aqui no Estado os grupos de corrida têm crescido a cada dia e esse é um momento oportuno para que Casa de Leis entre nessa trajetória e para que esse evento da instituição se torne tradicional”, pontuou. Também estiveram presentes os deputados Eduardo Rocha (MDB), Gerson Claro (PP), Coronel David (PSL) e Professor Rinaldo (PSDB).

O maratonista do Rio Grande do Sul, Adriano Françoaldo tem no currículo participações na maratona São Silvestre e veio para correr na prova da ALEMS. “Fui convidado para participar dessa corrida aqui em Campo Grande. Não imagina que o Parque do Poderes era tão bonito”, declarou.

Voluntários conduziram um grupo de cadeirantes pelo percurso da prova.

