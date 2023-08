Corrida da OAB congestionou a Mato Grosso ontem

No final da tarde de ontem, uma sexta-feira (11), em pleno horário do ‘rush’, a Avenida Mato Grosso estava interditada acima do Hotel Deville, fato que causou um imenso congestionamento e em determinado momento, a fila chegava na altura da rua Paulo Coelho Machado, próximo à Panificadora Dicos.



A interdição aconteceu, devido a corrida da OAB/MS em celebração ao Dia Nacional da Advocacia. A prova poderia ter ocorrido no Parque dos Poderes, situado a três minutos de carro da sede da Ordem, ou neste sábado, poucas horas depois do evento de ontem, o que teria evitado transtornos.



Segundo a comunicação da Ordem dos Advogados, a via ficou interditada das 18h às 21h30. As corridas se tornaram uma espécie de moda em Campo Grande, só que via de regra as mesmas acontecem aos finais de semana, causando poucos efeitos colaterais ao cotidiano das regiões da cidade, onde são realizadas.

Corrida OAB

A ação em celebração ao Dia Nacional da Advocacia a corrida da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul teve largada desde a sede da instituição até o Parque dos Poderes realizando a interdição da extensão da avenida Mato Grosso no percurso.

Os atletas partiram em três pelotões nas modalidades de corrida: 5k, 10k e 21k. Sendo que a meia maratona (21k) teve como percurso inicial o Parque dos Poderes e logo após os atletas passaram pelo Parque das Nações Indígenas finalizando na sede da OAB/MS.



Ao todo, 30 atletas foram premiados, sendo 15 homens e 15 mulheres, cinco de cada um dos percursos realizados. Foram R$ 9.200 em prêmios.

