
Corrida do Pantanal 2025 exigirá mais rendimendo de corredores, avaliam especialistas

Entre as novidades desse ano está a inclusão da meia-marotona (21km)

15 setembro 2025 - 18h50Taynara Menezes
Nesse ano serão dois dias de eventoNesse ano serão dois dias de evento   (Foto: Divulgação)

 A Corrida do Pantanal 2025 traz uma grande inovação com a inclusão da meia-maratona (21km), um desafio aguardado por muitos corredores de alto nível, a mudança não apenas vai elevar o nível da competição, mas também ampliar a participação de corredores de elite, conforme especialistas do assunto.

Tatiane Rodrigues, responsável técnica pela prova, destacou a relevância da mudança: "Acreditamos que a meia-maratona eleva o prestígio da Corrida e aprimora a experiência dos participantes, que poderão superar seus limites e alcançar novos recordes pessoais", afirmou.

Para Raphael Bittencourt, treinador experiente no treinamento de corredores de elite, a adição da meia-maratona vai elevar a qualidade da competição.

"É um percurso que vai combinar muitas subidas com altas temperaturas, o que o torna extremamente desafiador e exige um planejamento cuidadoso. A hidratação será crucial. Certamente, vai ser uma experiência divertida, especialmente por oferecer um circuito diferente de outras provas", analisou o treinador que já realizou um simulado do percurso com seus alunos.

O percurso de 21km, que será o principal da competição, passará pelas principais avenidas de Campo Grande, incluindo Afonso Pena, Mato Grosso e Hiroshima, até chegar ao Parque dos Poderes. A homologação pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) garante a precisão das medições, além de oferecer premiação aos primeiros colocados, o que atrai ainda mais a atenção dos corredores de elite.

Ederson Santana Rodrigues, corredor e empresário, comentou sobre os principais desafios da nova distância. "A Avenida Mato Grosso e a subida da Hiroshima são os pontos mais exigentes do trajeto. Estou me preparando intensamente para encarar essas subidas e testar minha resistência", disse.

Embora a nova meia-maratona seja o grande destaque, a Corrida do Pantanal continua oferecendo opções acessíveis para todos os níveis de corredores. Lucas Barbosa Kischelvski, que começou a correr há apenas quatro meses, vai encarar o percurso de 5km.

“É uma grande oportunidade, principalmente para quem está começando como eu. O fato de a prova não oferecer apenas caminhada, mas também a opção de corrida, incentiva o atleta, isso me motivou a treinar ainda mais. A escolha do trajeto também foi excelente, não tem muita subida, o que facilita o percurso e é muito positivo para nós, iniciantes. Acredito que o percurso, dentro do parque, ficou perfeito”, ressaltou.

A caminhada de 5km, sempre a mais popular, também será realizada no sábado, 11 de outubro, com um percurso pelo Parque dos Poderes. Espera-se que cerca de 8 mil pessoas participem dessa prova, que continua sendo um dos maiores atrativos do evento.

Corrida Pantanal 2025

A Corrida do Pantanal chega à sua 4ª edição como o maior evento de corrida de rua do Centro-Oeste e, em 2025, nesse ano acontece nos dias 11 e 12 de outubro. 

Serão quatro percursos: corridas de 21, 10 e 5km, além da Corrida Kids. Todos terão largada em frente ao Bioparque Pantanal. 

