Corrida do Pantanal: Acadêmicos voluntários terão certificado de horas

Equipes da organização da Corrida do Pantanal estão percorrendo universidades para conversar com as coordenações dos cursos e convidar os estudantes para se inscreverem até 18 de setembro como voluntários do evento que concederá aos acadêmicos, certificado de atividade extracurricular com até 50 horas de carga horária.

Acadêmicos de Educação Física, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia podem se inscrever até 18 de setembro para serem voluntários da Corrida do Pantanal é necessário ter mais de 16 anos.

A corrida foi dividida em dois momentos para os voluntários. O primeiro é a entrega de kits, nos dias 6 e 7 de outubro, todos os acadêmicos poderão participar. Cada dia vai contar 10 horas de trabalho. É importante consultar a coordenação do curso para saber se essa atividade será aceita na grade curricular.

Já no dia da prova da Corrida, 8 de outubro, cada área desempenhará uma função e o certificado será de 20 horas. Universitários de Educação Física e Nutrição devem atuar na entrega de frutas, água, isotônicos e medalhas, além de fazerem o fechamento do percurso, após a prova, sempre monitorados por membro da organização.

Os alunos de Fisioterapia vão auxiliar no atendimento aos atletas de elite e os de enfermagem vão oferecer apoio nos postos médicos espalhados pelos percursos. A responsável técnica da Corrida do Pantanal, Tatiane Rodrigues da Silva, esclareceu que para as turmas de Enfermagem, é preciso ter certa experiência. “Na área de Enfermagem, vamos aceitar apenas acadêmicos a partir do quinto semestre. Os alunos ficarão nos postos de atendimento, com a supervisão de médicos e enfermeiros. Também vamos oferecer um curso de primeiros socorros para esses estudantes”, explicou.

No final de setembro, será realizada uma reunião-geral com os voluntários inscritos. A organização vai repassar as respectivas tarefas, localização dos postos de trabalho e orientações gerais sobre a corrida. Mais informações pelo telefone (67) 3320-3425



