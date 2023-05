Corrida do Pantanal encerra inscrições com recorde de 20 mil inscritos

Encerradas as inscrições na terça-feira (23), a Corrida do Pantanal teve as 20 mil vagas preenchidas em cinco dias após o lançamento do evento

Foram mais de 1.200 inscritos em menos de uma hora de lançamento; 10 mil participantes se inscreveram em menos de 24 horas, e em quatro dias, foram 15 mil inscritos.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, reconheceu que foi uma surpresa bater a quantidade de 20 mil inscritos tão rapidamente, o que mostra a credibilidade da Corrida do Pantanal e do Sesi. “Nós vamos trabalhar agora para ver se a gente consegue ampliar minimamente esse número de inscrições em breve. Não é uma certeza, vamos avaliar as condições pra ver se conseguimos de forma legal e com segurança pra todos ampliar o número de corredores”, prometeu.

Marcada para o dia 8 de outubro a Corrida terá três percursos: 5, 7 e 15km. Todos os inscritos que completarem a prova vão participar do sorteio de um automóvel e três motocicletas zero km.

A competição foi dividida nas seguintes categorias: indústria (masculino e feminino), geral (masculino e feminino), pessoas com deficiência (visuais) e cadeirantes (masculino e feminino), elite A e B.

