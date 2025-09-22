Corrida dos Poderes abre último lote de inscrições nesta terça-feira

O segundo e último lote de inscrições para a 3ª Corrida dos Poderes será aberto nesta terça-feira (23), a partir das 9 horas. A inscrição é gratuita, deve ser realizada no site oficial do evento e será efetivada mediante a doação de um brinquedo novo para o programa social Caixa Encantada, do Governo do Estado.

A corrida acontecerá no dia 25 de outubro em Campo Grande. O primeiro lote de inscrições, aberto no dia 29 de agosto, foi destinado exclusivamente a funcionários públicos estaduais, agora, é destinado ao público em geral.

No total, serão oferecidas 4.200 vagas distribuídas entre as diversas categorias da prova, que conta com os percursos de 3 km (caminhada), de 5 km e 10 km (corrida), além da prova para as crianças.

Promovida em parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, a Corrida dos Poderes teve início em 2023, para promover integração, além de incentivar a prática de atividades físicas. No ano passado, a corrida reuniu aproximadamente 3.500 participantes.

Neste ano, a novidade é a categoria para pessoas acima de 60 anos. O evento, no dia 25 de outubro, tem início às 15 horas, com primeira largada prevista para as 17h10.

A largada e a chegada serão na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, em frente à Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes.

