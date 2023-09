Corrida dos Poderes promove treinos de preparação aos participantes

O lançamento oficial da Corrida dos Poderes será realizada nesta quarta-feira (13), às 17h30, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas. A Corrida dos Poderes acontecerá no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, sábado, com concentração e a largada no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O evento esportivo é destinado aos servidores e ao público em geral, que pretendem fazer a caminhada de três quilômetros ou as corridas, de cinco ou dez quilômetros, em um percurso no Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.

A organização da Corrida dos Poderes promove treinos de preparação no Parque dos Poderes, comandados pelo professor Aislan Miranda. As vagas são limitadas e é necessário fazer a inscrição prévia. Informações, datas, horários e a inscrição para os treinos devem ser feitas pelo telefone: 67 99676-6426.

A inscrição será solidária, com a doação de um brinquedo novo para contribuir com a campanha de arrecadação de brinquedos do Governo do Estado. “O objetivo é apoiar e incentivar a prática esportiva e a solidariedade será um mote dessa iniciativa, pois a inscrição será gratuita. Basta doar um brinquedo novo, no momento da retirada do kit, um dia antes do evento, e contribuir para a arrecadação para a campanha de um Natal mais lúdico às crianças de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o presidente do Legislativo Estadual, deputado Gerson Claro (PP).

Realizada pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, a Corrida dos Poderes tem o apoio de conjunto da ALEMS, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. A iniciativa esportiva tem como madrinha a primeira-dama do Estado de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, incentivadora da prática de esportes.

