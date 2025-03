CorumbÃ¡ nÃ£o terÃ¡ julgamento das escolas de samba devido estragos da chuva

A Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) decidiu não julgar o desempenho das agremiações no carnaval deste ano, devido os estragos causados pela chuva. Alegorias de escolas que estavam programadas para entrar na Passarela do Samba no domingo (2) foram surpreendidas com a forte tempestade, a qual cancelou o desfile no dia.

Uma nova dinâmica foi pensada, para que todas as agremiações pudessem desfilar. Seis escolas entraram na passarela nessa segunda-feira (3), e outras quatro irão desfilar hojev (4). Os desfiles, que antes eram de 75 minutos, passarão a ser de 65 minutos.

Ordem de apresentação das escolas

Terça-feira (04/03):

Vila Mamona;

Marquês de Sapucaia;

Acadêmicos do Pantanal;

Caprichosos.

