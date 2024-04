Inscrições para o concurso de cosplay do Sesc Geek vão até este sábado

Neste domingo (7), acontece o Concurso de Cosplay do Sesc Geek 2024 no Shopping Norte Sul Plaza a partir das 17h com expectativade reunir 100 concorrentes, neste ano.

O Concurso de Cosplay do Museu do Videogame Itinerante - Etapa SESC GEEK 2024 marca o fim do evento que começou no dia 23 de março.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de abril, exclusivamente pela internet, no link: https://bit.ly/inscricao_cosplay_mvgi_070424 . O link das inscrições também está disponível na bio do Instagram do Sesc MS.

Os cosplayers serão avaliados em dois quesitos: a fantasia (se é fiel à proposta original e bem detalhada, por exemplo) e a performance. Durante o concurso, os participantes têm a oportunidade de fazer um rápido desfile no palco. É uma chance para os jurados e também para a plateia verem a produção.

“Mato Grosso do Sul, no geral, é muito forte no cosplay. E é um pouco fora da curva. Além de ter muitos cosplayers, a qualidade aqui é muito alta. Já trabalhei em vários eventos pelo Brasil todo, conheço cosplayers de todo lugar e o nível daqui é muito alto. O pessoal se empenha muito, as roupas, os acessórios, as réplicas de arma, são muito bem feitas. O pessoal se empenha muito”, explica Alex Tominaga, coordenador do concurso.

Além de premiações do Sesc, como por exemplo diárias em hotel, mensalidade gratuita em academia, vouchers alimentação em restaurante Sesc Sabor e Arte e muito mais, os participantes vencedores dos torneios de Justdance e Cosplay vão receber prêmios do Norte Sul Plaza, com itens das lojas Tan tan tan tann, Stilo A, Chilli Beans, Ótica Chilli Beans, Gendai, Frutos de Goiás, Maciel Livros. Cinépolis, Cadarço.com, Super Smart, Ranghoos, Burger King, Ofa Dourado Studio Tattoo e Nissin.

