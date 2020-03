Coxim irá controlar entrada na cidade através de barreiras sanitárias

Saiba Mais Política Simone Tebet crítica pronunciamento de Bolsonaro

A Prefeitura de Coxim iniciou na terça-feira (24), a construção de barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade como forma de controlar o fluxo de quem entra e orientar as pessoas sobre o isolamento e prevenção do novo coronavírus (Covid-19).

Ao JD1 Notícias, o prefeito de Coxim, Aluizio Comekti São José, afirmou que “ao contrário do que dizem algumas notícias, a barreira não é para fechamento da cidade ou bloqueio de turistas”.

“Não há fechamento da cidade, está sendo construído uma barreira sanitária. A ideia é que a gente possa concentrar em três entradas do município, o fluxo de entrada e saída como uma forma de orientar quem chega a Coxim e esteja vindo de um grande centro”, declarou.

O chefe do executivo do município ainda ressaltou que o monitoramento não é para quem está saindo de Coxim. “É uma medida só para quem está chegando, onde minha equipe de enfermeiros vai estar acompanhando e verificando se existem os sintomas do Covid-19 nas pessoas que vem de grandes centros como São Paulo, que tem pico da doença, para que eventuais casos de infecção não se espalhem pela cidade”.

A ideia é concentrar o fluxo “sem impedir ninguém de sair ou entrar”, a não ser que tenha alguma orientação das entidades epidemiológicas e científicas de risco de transmissão. "Mas enquanto houver estaremos trabalhando nesta perspectiva”, relatou Aluizio.

De acordo com o prefeito a expectativa é de que as barreiras fiquem prontas até amanhã. “Serão feitas tendas nas principais entradas da cidade às margens da BR 163, na avenida principal, Virgínia Ferreira, outra na avenida Gaspar Ries Coelho, e a terceira barreira será próxima ao Posto Pantanal", explicou alegando que os locais serão monitorados por órgãos competentes. “Estarão atendendo nessas barreiras funcionários de saúde e Vigilância Sanitária com o apoio das forças de segurança”, finalizou o prefeito de Coxim, Aluizio Comekti São José.

